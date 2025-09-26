Как приготовить свекольный квас

Полезный, для традиционных блюд и интересный ингредиент который становится модным и за рубежом!

1.5 кг чистой 🫜красной свеклы

1.7 л воды

Марля

и пару моих секретов - как добиться успеха:

-чайная кровать соли

-столовая ложка рассола из квашеной капусты или соленых огурцов

очищенную свеклу нарезаем довольно произвольно на дольки и кладем в банку, заливаем чистой питьевой водой. Добавляю соль и ложку рассола! Накрываю марлей и ставлю в комнатную температуру на 5-7 дней.

сверху через неделю может образоваться пена – ее надо снять. Если дальше образуется белая пленка – это нормально; но ее тоже можно снять.

далее пробуем и если недостаточно кислый – можно поставить еще в прохладное и темное место под марлей на недельку.

После этого процедить и в холодильник!

но можно держать со свеклой также в прохладном месте – так квас становится кислее и кислее.

рассол действует как "закваска", чтобы мы сразу добавляли правильных бактерий. Соль также помогает иметь больше правильных бактерий. Но можно и не использовать соль.