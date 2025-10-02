Говядина по-арабски: вкусный рецепт
Ингредиенты:
• Говядина arabic BBQ - 500 г
• Растительное масло – 2–3 ст. л.
• Лук репчатый – 1 шт.
• Специя карри – 1 ч. л. (можно больше по вкусу)
• Помидоры (без кожуры) – 2–3 шт.
• Соль – по вкусу
• Перец чили – по вкусу
• Кинза (свежая) – для подачи
• Тахини – 2 ст. л. (для полива готового блюда)
Приготовление:
1. Мясо: говядину нарезать небольшими кусочками. Обжарить в разогретом масле до румяной корочки.
2. Лук: добавить нарезанный лук, обжарить вместе с мясом до золотистого цвета.
3. Специи: добавить карри, перемешать, чтобы специя вскрыла аромат.
4. Овощи: добавить измельченные помидоры без кожуры, тушить 10–15 мин на среднем огне, пока мясо станет мягким, а соус – густым.
5. Вкус: посолить и добавить чили по желанию.
6. Подача: выложить на тарелку, посыпать свежей кинзой и полить тахини.