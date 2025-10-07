Идеально для мяса: рецепт балканского томатного соуса на зиму

Айвар – это легендарный балканский соус, который готовят из запеченных болгарских перцев и баклажанов. Его богатый вкус, яркий аромат и нежная консистенция делают блюдо настоящей изюминкой любого стола.

Айвар подают к мясу, овощам или используют в качестве ароматной намазки на хлеб. В зимнее время он прекрасно напоминает о лете, поэтому хозяйки часто готовят его впрок. Рецепт представлен на YouTube-канале " Господин Фартух - простые рецепты ".

Ингредиенты:

болгарский перец - 2 кг

баклажаны - 500 г

лимонный сок – 1 ст. кровати

винный уксус - 1 ст. кровати

масло - 70-80 мл

соль - 1 ч. ложка

сахар – 1 ст. кровати

чеснок - 2-3 зубчика

Способ приготовления:

Запекание овощей. Выложите перец и баклажаны на противень и запекайте при температуре 200°C около 30 минут. Готовые овощи переложите в большую миску, накройте пленкой и оставьте на 20 минут – это поможет легко снять шкурку. Подготовка соуса. Очистите перец и баклажаны, измельчите в блендере до однородности. Перелейте массу в кастрюлю с толстым дном, добавьте соль, сахар и лимонный сок, затем варите на слабом огне примерно час, периодически помешивая. Финальный этап. Когда соус начнет густеть, влейте растительное масло и готовьте еще 20 минут. За 5 минут до конца добавьте винный уксус и измельченный чеснок, хорошо перемешайте. Консервация. Готовый айвар разложите в стерилизованные банки, плотно закройте, переверните вверх дном и укутайте полотенцем до полного охлаждения.

Айвар выходит густым, ароматным и с легкой пикантностью. Это универсальный соус, который прекрасно дополнит любое блюдо – от мяса до хрустящего хлеба. Идеальная заготовка, чтобы зимой почувствовать вкус лета.

