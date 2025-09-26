Как приготовить вяленые помидоры без духовки на зиму: простой рецепт

Вяленые помидоры – это не только вкусный деликатес, но и удобный способ сохранить летний урожай. Приготовить их можно даже без духовки, получив насыщенный вкус и натуральную консервацию с минимумом усилий.

Рецепт поделился YouTube-канал "Карпатские шкварки". Для приготовления берут мясистые томаты, после мытья и обсушивания разрезают пополам и выкладывают срезом вверх.

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Половинки солят, приправляют сушеным чесноком и итальянскими травами, а затем сушат в специальной сушилке при температуре 55-60 градусов около 10-12 часов. Готовые плоды должны оставаться гибкими, но без лишней влаги.

Далее подготовленные помидоры плотно укладывают в стерилизованные банки, добавляя немного петрушки, смесь перцев, сахар и винный уксус. Овощи заливают предварительно подогретым до 70 градусов растительным маслом и герметично закрывают крышками.

Такой простой способ позволяет получить ароматные вяленые помидоры, которые будут прекрасно смаковать зимой как самостоятельная закуска или дополнение к разным блюдам.

Также советуем обратить внимание на рецепт смородинового варенья на зиму.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!