rus
Українська
Блог
Лайфхаки

Что мне дали 1,5 года без алкоголя

Анита ЛуценкоАнита Луценко

Что мне дали 1,5 года без алкоголя
Что мне дали 1,5 года без алкоголя

Ведь 1,5 года не пила алкоголь.

Конечно это случилось после того, как выпила лишнего и с утра было очень плохо и стыдно)

Как говорится, человек никогда не бросает есть сахар, курить, пить, есть, не идет в спортзал и не начинает все остальные аскезы с покоя;) Всегда причина – большое внутреннее напряжение. Есть даже такой термин агедонизм. Отказ от наслаждения жизни от страха.

Узнав об этой информации – проанализировала, согласилась, решила немного попустить натяжение. Месяц назад отпустила "содержание"

Но все еще считаю этот опыт – одним из лучших в жизни для здоровья так точно:

не существует безвредной дозы алкоголя – это легкий яд. Поэтому реакция организма как на яд: тошнота, сердцебиение, головные боли, нарушение функций.

1. Экономия в 2 раза в ресторанах и кафе. Еда стоит столько же, сколько алкоголь.

2. Никакой головной боли после тусовок и вообще за это время головная боль была 1-2 раза, до того точно чаще.

3. Ни разу не почувствовала, что мне как-то "не весело", что я обделена. Хотя взгляды официантов после фразы не пью - не очень дружны)

4. Через 6 месяцев, я не посещая косметолога, однажды посмотрев в зеркало не поверила, потому что вид был как после мезотерапии, аппаратов и масок еженедельно. Только через час поняла от чего так могло случиться. Шок. Особенно когда вижу фото до и после. Вам не покажу) потому что интернет ничего не забывает) просто поверьте. Разница есть. При том, что я пила бокал или 2 в неделю, только белое сухое или просеко.

5. Мое окружение тоже перестало пить. Многих вдохновил пример и вид с утра) никаких отеков и помятостей.

6. Продажи вина в мире падают из-за тренда не пить. Из разговоров с производителями вина за границей.

7. Выпив впервые 50 г шампанского сразу почувствовалась разница в языке. Произношение смазано. Через час отошел эффект и поняла, что хочу спать.

8. Печень очевидно так счастлива и так восстановилась, что сейчас от просеко и апероля никаких болей, неприятностей от слова вообще, хотя говорю больше нужного)

9. Эффект без алкоголя очень понравился, но не делаю из этого категорических выводов и не хочу напряженных запретов самой себе.

10. Эксперимент считаю удачным и эффективным, с выводами и пользой.

Источник:instagram.com

ЛайфхакиБлоги