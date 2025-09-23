Ужин "что есть в холодильнике": что приготовить наскоро
Вкуснее всего блюда получаются тогда, когда кажется: в холодильнике ничего нет. А значит — ужин, который становится одним из любимых дома.
Этот рецепт именно таков: быстро, просто и очень по-домашнему.
Для митболов:
• Куриный фарш – 400 г;
• Сладкий перец – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Зеленый лук – пучок;
• Петрушка – пучок;
• Чеснок – 2 зубца;
• Соль, перец, зира, сухой чеснок – по вкусу.
Для соуса:
• Сельдерей - 1 стебель;
• Болгарский перец – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Лисички – 150 г;
• 1 стакан томатов пелати или 2 ст.л. томатной пасты;
• Соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
1. Измельчите перец, лук, чеснок и зелень. Добавьте в фарш вместе со специями.
2. Сформируйте митболы и обжарьте их до золотистой корочки.
3. Для соуса: нарежьте сельдерей, перец и лук. Обжарьте до мягкости, добавьте грибы, приправьте, введите томатную пасту или томаты пелати;
4. Добавьте митболы к соусу и протушите несколько минут под крышкой.
Подавать с любым гарниром — рисом, пастой или даже куском хлеба.
Сохраните рецепт. В следующий раз вместо "что бы такое приготовить?" ответ будет уже готов