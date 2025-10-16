Квашеные зеленые томаты: рецепт

Друзья, а ко мне мама приехала, так что на кухне снова пахнет блюдами с детства. Кто попробует такие помидоры однажды, никогда их не забудет. Это невероятно вкусно, описать словами не получится, так что готовьте со мной и обязательно попробуйте!

Кстати, еще в далекие 80-е, когда я была маленькая и мы жили в Запорожье, мой дедушка всегда квасил что-то в деревянных бочках. Помню те арбузы, зеленые томаты, огурцы, капусту, яблоки… Дедушки уже давно нет, а вот вкусы и ароматы я буду помнить всю жизнь И что-то мы там вероятно унаследовали из рецептов на уровне генетики.

Кстати, рецепт квашеной капустки от моей мамы нужен? Обещаю, и эту капустку вы не забудете никогда.

Квашеные зеленые помидоры

На трехлитровую банку:

1,5-1,8 кг зеленых помидоров

укроп

петрушка

половина сладкого перца

острый перец (по желанию)

3-4 зубчика чеснока

зерна горчица, перец душистый и черный, корень хрена, листья вишни и лавровый лист.

Для маринада:

Расчет на 1 л воды – 2 ст.л. соли (с горкой)

Технология приготовления:

Нарезаем укроп и петрушку.

Моем зеленые помидоры и делаем надрез – крест крест-накрест.

Моем сладкий перец и режем кусочками.

Добавляем микс: сушеный чеснок, лук, укроп, зерна горчицы, перец душистый и черный, паприка, корень хрена, листья вишни и лавровый лист. Я использую готовый микс, также, его можно приготовить самостоятельно.

Нарезаем острый перец и чеснок.

Кладем в банке ингредиенты.

Смешиваем соль с водой.

Помидоры заливаем тёплым маринадом. Оставляем их на 3 дня в теплом месте. затем переносим в холодное место (подвал, холодильник)