Осенние вечера созданы для тепла, фильмов и чего-нибудь вкусненького.

Ингредиенты:

• Яйца – 2 шт;

• Какао-порошок - ½ стакана (42 г);

• Соль - ½ ч. л.;

• Разрыхлитель - ½ ч. л.;

• Ваниль – 1½ ч. л. (6 ч);

• Сливочное масло (растопленное) - ½ стакана (113 г);

• Сахар – 1 стакан (200 г);

• Мука – ¾ стакана (90 г);

• Порошок эспрессо – 2 ч. л. (4 ч);

• Шоколадная крошка – 1 стакан (170 г);

• Сгущенка – 2–3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Смешайте сгущенку, яйца, какао, соль, разрыхлитель, эспрессо и ваниль.

2. В отдельной миске взбейте растопленное масло с сахаром, затем нагрейте несколько секунд в микроволновке, чтобы смесь стала блестящей.

3. Соедините обе массы, добавьте муку и перемешайте без фанатизма, чтобы брауни остался нежным.

4. Вмешайте шоколадную крошку и ложку ПМКК сгущенки — для той же мягкости и карамельного послевкусия.

5. Вылейте в квадратную форму 22x22см и выпекайте при 180°C 28–30 минут.

Сохраняйте этот легкий и вкусный рецепт