Шоколадный брауни для уютного осеннего вечера
Осенние вечера созданы для тепла, фильмов и чего-нибудь вкусненького.
Ингредиенты:
• Яйца – 2 шт;
• Какао-порошок - ½ стакана (42 г);
• Соль - ½ ч. л.;
• Разрыхлитель - ½ ч. л.;
• Ваниль – 1½ ч. л. (6 ч);
• Сливочное масло (растопленное) - ½ стакана (113 г);
• Сахар – 1 стакан (200 г);
• Мука – ¾ стакана (90 г);
• Порошок эспрессо – 2 ч. л. (4 ч);
• Шоколадная крошка – 1 стакан (170 г);
• Сгущенка – 2–3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Смешайте сгущенку, яйца, какао, соль, разрыхлитель, эспрессо и ваниль.
2. В отдельной миске взбейте растопленное масло с сахаром, затем нагрейте несколько секунд в микроволновке, чтобы смесь стала блестящей.
3. Соедините обе массы, добавьте муку и перемешайте без фанатизма, чтобы брауни остался нежным.
4. Вмешайте шоколадную крошку и ложку ПМКК сгущенки — для той же мягкости и карамельного послевкусия.
5. Вылейте в квадратную форму 22x22см и выпекайте при 180°C 28–30 минут.
Сохраняйте этот легкий и вкусный рецепт