Кебаб из лаваша: получилось очень вкусно и сочно

К рецепту:

Тортильи 30 см – 7 шт

Фарш говяжий – 750 г

Лук – 3 шт

Перец капиа – 1,5 шт

Перец чили – каждый по 0,5 шт

Чеснок – 4 зубчика

Петрушка и кинза – 100 г

Соль, перец

Паприка копченая

Чеснок сухой

Смесь специй мексиканская

Мускатный орех

Кумин

Карри

Масло

Для "соуса":

Масло – 200 г

Мед – 70 г

Перец чили – 0,5 шт

Мускатный орех

Смесь специй мексиканская

Соль, перец

Лимон – 1/2

Я готовил руками: все мелко-мелко порезал, смешал ингредиенты фарша, добавил специи, еще раз хорошо порубил ножами, а потом "выбил" фарш. Благодаря этому все ингредиенты смешиваются и он держит воду.

Для более простого приготовления дома можно все измельчить в "кутере" или пропустить через мясорубку с большой решеткой.

Тортильи складываю вместе и срезаю края, чтобы сделать квадратную форму.

Фарш делю на 6 частей, каждую распределяю на тортилью, складываю в прямоугольник. Затем режу вдоль на 4 части. Удобнее всего сразу нанизать на 4 шампура и так сформировать "кебаб".

Отдельно готовлю пряное масло: смешиваю мягкое масло со специями, медом, лимоном, его цедрой, солью и измельченным острым перцем. Это получается невероятно вкусно!

На небольшом огне жарю "кебаб", смазав немного маслом, а потом когда уже почти готово начинаю смазывать пряным маслом.

Готовится быстро, получается очень сочно и вкусно! Можно готовить дома в аэрогриле или духовке. Главное – не пересушить, пусть будет сочно!