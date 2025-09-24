Готовится на сковороде: рецепт ароматного сливового варенья на зиму.

Сливовое варенье – это настоящая классика среди зимних заготовок, которая всегда выручает и для приготовления ароматной выпечки, и для уютного чаепития. Приготовить его можно даже в обычной глубокой сковороде, без лишних хлопот, а результат получается густым, насыщенным и очень душистым. Такой десерт хорошо сберегается и станет настоящей гордостью домашних запасов.

Об этом пишет Smakuiemo. Для варенья вам понадобятся сливы (около килограмма), сахар – от 300 граммов до килограмма в зависимости от сладости плодов, немного лимонной кислоты (примерно треть чайной ложки), а также для аромата – ванильный сахар или корица.

Фрукты следует тщательно промыть, удалить косточки, а крупные плоды разрезать на части. Затем сливы выкладывают в сковороду слоями, пересыпая каждый слой сахаром, и оставляют на несколько часов, чтобы они пустили сок. Затем добавляют лимонную кислоту и ставят на огонь. Варят около получаса, не забывая снимать пену и помешивать. В конце можно добавить ароматные специи – ваниль, корицу, а по желанию даже мускат или кардамон.

Чтобы получить более густую консистенцию, варенье еще несколько минут прогревают на сильном огне. Проверить готовность очень просто: капля сиропа на холодной тарелке не должна растекаться. Готовое варенье разливают в стерилизованные банки, плотно закручивают крышками и оставляют до охлаждения.

