Идеальная закуска: рецепт квашеных зеленых помидоров на зиму

Квашеные зеленые помидоры на зиму – это классическая заготовка, отличающаяся простотой приготовления и выразительным вкусом. Благодаря сочетанию зеленых томатов, лука, чеснока и специй блюдо получается ароматным, а плоды сохраняют плотность и сочность даже после длительного хранения.

Такая закуска отлично дополнит мясные или рыбные блюда и станет универсальной добавкой к зимнему столу. Об этом пишет Shuba.

Рецепт интересен тем, что позволяет сохранить недозрелые помидоры, придавая им пикантный кисловато-острый привкус. Овощи разрезают пополам, но не до конца, образуя "карманчик", в который закладывают чеснок и перец. Благодаря этому томаты равномерно просаливаются и приобретают насыщенный аромат.

Для приготовления около 6 литровых банок вам понадобятся:

зеленые помидоры – 4 кг;

лук репчатый - 0,5 кг;

чеснок – 200 г;

перец чили – 3 шт.;

черный перец горошком – 30 шт.;

укроп (зонтики) - 6 шт.;

петрушка (веточки) – 6 шт.

Для маринада:

вода - 2,5 л;

сахар - 300 г;

уксус 9% - 200 мл;

соль каменна - 40 г.

Приготовление начинается с маринада: воду доводят до кипения, добавляют соль, сахар и уксус. Параллельно готовят овощи: лук режут полукольцами, перец чили полосками, чеснок очищают на зубчики. Каждый помидор надрезают и вкладывают внутрь перец с чесноком.

Читайте также: Идеальное дополнение к блюдам: рецепт кетчупа с яблоками на зиму

Банки следует предварительно вымыть и простерилизовать. На дно кладут зелень, специи и лук, после чего плотно выкладывают нафаршированные помидоры. Сверху прибавляют еще несколько кусочков лука и заливают горячим или холодным маринадом.

Заготовку стерилизуют около 20 минут (для литровых банок), после чего банки закатывают, переворачивают вверх дном и оставляют под полотенцем до охлаждения. Зимой такие квашеные помидоры сохраняют отличный вкус и становятся настоящим украшением праздничного и ежедневного стола.

Советуем также обратить внимание на рецепт консервированных кабачков с овощами.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!