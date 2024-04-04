Как избавиться от плесени в горшках с рассадой: советы от опытных огородников

Каждый владелец дачи мечтает о том, чтобы его растения были крепкими и здоровыми. Однако, порой могут возникать определенные проблемы. Например, плесень может неожиданно появиться в горшках с рассадой.

Оптимальным решением будет немедленно устранить плесень и принять меры, чтобы она не вернулась. О том, как правильно это сделать рассказывает команда UAportal.

Почему на рассаде появляется плесень

Рассада может стать жертвой плесени, когда создаются благоприятные условия для ее развития - тепло и высокая влажность. Это идеальные условия не только для прорастания сеянцев, но и для развития грибковых организмов.

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Как избавиться от плесени:

Первое, что нужно сделать - осторожно соскрести или снять ее с поверхности почвы. Если ваша рассада покрыта пленкой или крышкой, важно обеспечить доступ свежего воздуха, открыв или сняв их. Земля должна быть влажной, но не мокрой. Позвольте верхнему слою почвы высохнуть перед следующим поливом, но не допускайте полного высыхания. Чрезмерный полив может способствовать развитию плесени и даже привести к гибели растений. После прорастания всех семян, если вы пользуетесь нагревательным ковриком, лучше его выключить. Таким образом вы избежите чрезмерного тепла, которое будет способствовать росту плесени.

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Как избежать повторного заражения рассады

Чтобы избежать повторного появления плесени на растениях, важно поддерживать условия, которые будут способствовать их здоровью, но препятствовать развитию грибков и плесени.

Вот несколько советов:

Обеспечьте надлежащую вентиляцию в помещении.

Полив растений осуществляйте снизу, а не сверху, чтобы верхний слой земли оставался сухим, а корневая система получала достаточно воды.

Отслеживайте, чтобы между растениями было достаточное расстояние для обеспечения циркуляции воздуха и предотвращения перенасыщения влагой.

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