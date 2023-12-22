Как жарить грибы, чтобы не чернели: советы от профессиональных поваров

Жареные грибы – это любимое блюдо многих людей. Они вкусны, ароматны и могут быть использованы в разных рецептах. Однако, если не знать некоторых секретов, грибы могут потемнеть во время жарки.

Об этом пишет Shuba.

Вот несколько советов, как избежать этого:

Добавьте немного сока лимона. Сок лимона содержит кислоту, которая предотвращает потемнение грибов. Добавьте 1-2 столовых ложки сока лимона в масло, в котором будете жарить грибы.

Не солить грибы в начале приготовления. Соль извлекает влагу из грибов, что приводит к их потемнению. Добавьте соль в конце приготовления.

Нарезать грибы ровными кусочками. Уровни кусочки грибов будут жариться равномерно и не потемнеют.

Жарить грибы на хорошо разогретом масле. Если масло будет холодным, грибы начнут "пить" его и потемнеют.

Использовать правильное масло. Для жарки грибов лучше использовать оливковое или смесь оливкового масла и сливочного масла. Эти масла придают грибам приятный аромат и вкус.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить вкусные и аппетитно выглядящие жареные грибы.

Вот еще несколько дополнительных советов:

Если вы хотите получить более насыщенный вкус, добавьте в масло немного специй, например, чабреца, розмарина или майорана.

Если вы приготовляете грибы для супа или соуса, добавьте их в сковороду в конце приготовления, чтобы они не потеряли свой вкус и аромат.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить грибы в духовке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !