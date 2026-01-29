Какие породы собак не стоит заводить новичкам

Многие выбирают собаку эмоционально — "с первого взгляда", не всегда задумываясь, что стоит за красивой внешностью или модной породой. Ветеринары же предостерегают: некоторые собаки нуждаются не только в заботе и любви, но и в серьезном опыте, самодисциплине и значительных затратах времени. При отсутствии этого животное может стать неуправляемым, а иногда даже оказаться в другой семье.

Об этом сообщает Blik.ua. Специалисты советуют особенно внимательно подходить к выбору первой собаки. Вот породы, которые эксперт не рекомендует заводить новичкам.

Ротвейлер

Мощная, выносливая и уверенная в себе собака с сильным охранным инстинктом. Ротвейлеру требуется четкое и последовательное воспитание с раннего возраста. Без правильной социализации и авторитетного владельца собака может начать доминировать, что для неопытных владельцев часто становится серьезным вызовом.

Джек-рассел-терьер

Небольшие размеры вводят в заблуждение – это настоящий "двигатель" с неистощимой энергией. Джек-рассел упрям, азартен и имеет ярко выраженный охотничий инстинкт. Если не обеспечить регулярные тренировки и умственную занятость, этот пес легко превратит квартиру в сплошной беспорядок.

Сибирский хаски

Эффектная внешность и голубые глаза не компенсируют сложный характер. Хаски независимы, упрямы и склонны к бегству. Они нуждаются в длительных прогулках, интенсивных физических нагрузках и терпеливом, последовательном владельце. Многие недооценивают, сколько энергии имеет эта порода.

Акита

Гордая, сдержанная и самостоятельная собака, которая не терпит слабости. Акита признает только уверенного и уравновешенного владельца, способного действовать последовательно. Это точно не вариант для спонтанного решения – воспитание этой породы требует опыта и времени.

Бельгийский малинуа

Малинуа – это не просто домашний любимец, а настоящий образ жизни. Очень умные, быстрые и трудолюбивые, эти собаки нуждаются в постоянной физической и ментальной работе. Без ежедневных тренировок и должного опыта содержание малину может стать слишком сложным испытанием для новичка.

Эксперты отмечают: перед тем, как заводить собаку, стоит реально оценить собственные возможности, ритм жизни и готовность брать ответственность на много лет вперед.

