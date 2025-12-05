Легко подружатся: топ пород собак, не конфликтующих с котами

Кошки очень чувствительны к любым изменениям в доме, а появление собаки может стать для них настоящим стрессом. К счастью, многие собаки легко учатся мирно жить с котами, а некоторые породы от природы созданы для такой дружбы.

Ветеринары назвали пять пород, которые быстрее всего завоюют сердце вашей кошки, Об этом пишет Newsweek.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

1. Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Доктор Джейми Ричардсон, главный врач клиники Small Door, называет эту породу идеальным выбором. Кавалеры кроткие, почти не имеют хищнического инстинкта и быстро становятся любимцами кошек благодаря спокойному и дружескому характеру.

2. Бернский зенненхунд

Большой размер не мешает этим "медведям" быть чрезвычайно терпеливым и расслабленным. С правильным знакомством и немного дрессировки бернские зенненхунды часто становятся лучшими друзьями кошек и даже позволяют им спать на себе.

3. Золотистый ретривер

Золотистые ретриверы обожают всех людей, собак и особенно кошек. Чем раньше познакомить щенка с кошкой, тем крепче будет их дружба. Эти собаки нежны в любом возрасте и редко проявляют агрессию.

4. Лабрадор-ретривер

Лабрадоры – чемпионы по доброте и терпению. Они с радостью принимают кошек в свою стаю. Дайте им время познакомиться, и уже через несколько недель вы увидите, как кот и лабрадор спят вместе на одном диване.

5. Мопс

Мопсы веками выводили исключительно как собак-компаньонов, поэтому охотничий инстинкт у них практически отсутствовал. Они не гоняются за котами, а наоборот с удовольствием делят с ними кровать и игрушки.

Как правильно познакомить кошку с новой собакой: 5 простых шагов

Ветеринар Чирл Бонк советует не торопиться – терпение гарантирует успех.

Обмен запахами Дайте кошке понюхать одеяло или игрушку собаки, а собаке – вещи кошки. Это поможет им свыкнуться с запахом еще до встречи. Первая встреча через барьер Держите собаку на поводке, а кошку – за ширмой, детской калиткой или стеклом. Пусть они просто видят друг друга без возможности контакта. Присмотр и свобода постепенно Когда оба спокойны, разрешите короткие встречи под наблюдением. Никогда не заставляйте их взаимодействовать! Безопасное пространство для кошки Устройте высокие полки, кошачье дерево или отдельный уголок, куда собака не доберется. Кошка должна чувствовать, что может скрыться. Положительное подкрепление Хвалите и поощряйте лакомством обоих за спокойное поведение. Скоро они сами начнут играть вместе.

Как понять, что кот и собака подружились

Признаки хороших отношений:

Расслабленная осанка, мягкие движения, уши и хвост не напряжены

Кот спокойно спит рядом с собакой или даже касается ее

Собака проявляет любопытство, но не фиксирует взгляд и не лает

Общие игры, осторожное обнюхивание, взаимный груминг

Что делать, если не готовят

Если один из воспитанников нервничает или проявляет агрессию:

Вернитесь к разделению пространства Увеличьте количество высоких мест для кошки Ограничьте движения собаки поводком в общих зонах Обратитесь к ветеринару или зоопсихологу – они создадут индивидуальный план

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!