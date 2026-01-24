Могут быть опасными: топ пород собак, которых не стоит заводить семьям с детьми

Не все собаки все равно хорошо чувствуют себя рядом с детьми. Одни породы легко находят общий язык с малышами и терпеливо относятся к его поведению, в то время как другие могут реагировать на детскую активность страхом, напряжением или даже агрессией.

Поскольку дети часто ведут себя непредсказуемо, эксперты рекомендуют особенно внимательно подходить к выбору собаки для семьи. Важно, чтобы порода была известна уравновешенным характером, терпением и способностью спокойно взаимодействовать с детьми. Как пишет Express, дрессировщик и специалист по поведению собак Уилл Атертон назвал три породы, которых лучше избегать семьям с детьми.

1. Бордер-колли

Бордер-колли – это собаки среднего размера, которые традиционно используются для выпаса овец и скота. Они умны, энергичны, легко учатся и стремятся угодить владельцу. Впрочем, по словам Атертона, эти качества могут стать проблемой в семьях с детьми.

Кинолог объясняет, что распространенное мнение о "простоте" бордер-колли обманчиво. Если собака не получает достаточной физической и умственной нагрузки, она начинает реализовывать свои пастушьи инстинкты дома — в частности, гоняться за детьми и даже закусывать их за ноги.

2. Акита

Акиты известны своей преданностью и спокойствием. Они обычно сдержанны, настороженно относятся к незнакомцам и могут быть мнительными к другим животным. В кругу семьи эти собаки ласковы и привязаны к людям.

В то же время Атертон предостерегает, что у акит очень сильный защитный инстинкт. В некоторых случаях это приводит к трудностям во взаимодействии с детьми. По словам эксперта, в правильной среде акита может быть отличная собака, но эта порода не всегда комфортно чувствует себя рядом с малышами.

3. Далматинец

Далматинцы часто ведут себя сдержанно и отстраненно с незнакомыми людьми. Они могут быть хорошими сторожевыми собаками и проявлять преданность и любовь к своей семье.

Однако, как отмечает Атертон, многие люди не осознают потенциальных рисков. По его словам, далматинцы имеют один из самых высоких показателей укусов в Великобритании, и во многих случаях пострадавшими становятся дети.

