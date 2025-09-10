Может вызвать серьезные проблемы с пищеварением: почему ветеринары не советуют давать молоко котам

Образ кота с миской молока знаком нам с детства благодаря фильмам и мультфильмам, однако зоологи отмечают: такой стереотип не совсем соответствует действительности. Для новорожденных котят лучше молоко матери, ведь оно содержит все необходимые питательные вещества. Если же малыш остался без кошки-мамы, коровье молоко категорически не подходит – его состав не отвечает потребностям организма.

В таком случае ветеринары рекомендуют специальные смеси, разработанные именно для котят. Когда животное уже отлучено от матери, небольшое количество молока можно дать только для проверки реакции, и только как дополнительный продукт, а не основу рациона. Об этом пишет AnimalWised.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Во взрослом возрасте большинство кошек теряет способность переваривать лактозу из-за отсутствия фермента лактазы. Это приводит к непереносимости, что проявляется тошнотой, диареей, вздутием или газообразованием. Если же животное все еще хорошо усваивает молоко, давать его следует очень осторожно и только в небольших количествах, поскольку избыток может вызвать проблемы с почками.

Специалисты советуют отдавать предпочтение обезжиренному или безлактозному молоку, а также натуральному йогурту без сахара, который благодаря пробиотикам положительно влияет на пищеварение. Миндальное молоко может вызвать расстройства, а соевое при частом употреблении вредит печени и щитовидной железе, к тому же содержит опасные для кошек добавки.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!