Названы несуществующие 'украинские' слова, которые придумала советская власть, чтобы посмеяться над нашим языком

С начала двадцатого века, власть СССР систематически уничтожала украинский язык, создавая многочисленные мифы вокруг него. К сожалению, многие украинцы до сих пор принимают эти выдумки за правду.

Это также касается некоторых непонятных слов, которые якобы существуют в нашем языке. Однако, языковед Андрей Шимановский в своем Instagram развенчал эти выдумки, пишет ТСН.

Слов, таких как "пикогляд", "розщепірка", или "спалахуйка", не существует в нашем языке. Они были придуманы в первой половине ХХ века советской властью с целью дискредитации и пренебрежения к украинскому языку. По словам филолога, такая дезинформация продолжает распространяться через статьи, содержащие ложные утверждения об украинском языке, которые не выдерживают критического анализа. Из-за большого количества таких материалов, некоторые люди могут воспринимать подобные выдумки за правду.

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Шимановский составил перечень слов, которые нельзя использовать даже в форме шутки.

"Зажигалка" – "спалахуйка".

"Лифт" – "міжповерховий дротохід".

"Кощей бессмертный" – "чахлик невмирущий".

"Зеркало" – "пикогляд".

"Киндер-сюрприз" – "яйко-сподівайко".

"Соковыжималка" – "сіковичавичувалка".

"Гинекология" – "піхвознавство".

"Акушерка" – "пупорізка".

"Медсестра" – "штрикалка".

"Укол" – "заштрик".

"Телевизор" – "бачик".

"Штопор" – "коркотяг".

Как убедиться, действительно ли слово украинское

Если возникают вопросы по подлинности украинского слова, можно воспользоваться онлайн-версией "Академического толкового словаря украинского языка" для проверки.

Сайт "Словотвір" предоставит помощь в нахождении украинских аналогов слов, заимствованных из других языков.

Для понимания специфической терминологии или перевода устойчивых выражений можно обратиться к русско-украинским словарям.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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