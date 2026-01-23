Не нужно тратиться на ветеринара: топ пород собак с крепким здоровьем

Собака – это не только источник радости и верный друг, но и постоянная ответственность, в том числе финансовая. Плановые прививки, профилактические осмотры и возможное лечение со временем могут ощутимо сказываться на бюджете семьи. В то же время ветеринары отмечают: существуют породы, которые от природы крепче здоровья и значительно реже нуждаются в серьезном медицинском вмешательстве.

Специалисты объясняют, что дело не в "волшебном" иммунитете, а в удачном сочетании генетики, анатомии и образа жизни. Именно такие собаки чаще всего посещают клиники только для плановых осмотров.

Бигль

Бигли отличаются одной из самых широких генетических баз среди породистых собак, что существенно снижает риск наследственных заболеваний, характерных для пород с узким разведением. На протяжении веков их формировали как выносливых охотников, способных долго преследовать добычу. Такая селекция способствовала развитию сильного сердца, лёгких и общей выносливости. Бигли обычно обладают хорошим иммунитетом и редко сталкиваются с хроническими болезнями, однако владельцам следует следить за рационом — эти собаки склонны к перееданию.

Джек-рассел-терьер

Одна из самых подвижных пород в мире. Джек-расселы практически не знают покоя, а регулярная активность является ключевым фактором их крепкого здоровья. Постоянное движение помогает поддерживать нормальный обмен веществ, стабильный уровень сахара в крови и снижает риск сердечно-сосудистых проблем даже в старшем возрасте. При правильных нагрузках эти терьеры имеют прочные суставы, редко страдают ожирением и сохраняют энергичность до глубокой старости.

Хорт (грейгаунд)

Несмотря на репутацию сверхбыстрых атлетов, в повседневной жизни борзые достаточно спокойны. Их анатомия — минимальная жировая прослойка, мощная мускулатура и легкий скелет — уменьшает нагрузку на внутренние органы. Интересно, что воспалительные заболевания суставов у борзых встречаются реже, чем у многих средних пород, несмотря на их скорость и силу. Обычно у них нет серьезных проблем с сердцем или опорно-двигательным аппаратом. Единственный нюанс — из-за тонкой кожи они плохо переносят холод, поэтому в холодное время года требуют дополнительного утепления.

Австралийская пастушья собака

Эту породу выводили для тяжелой работы в сложных условиях, что повлияло на ее выносливость. Австралийских пастушьих собак часто называют одними из долгожителей в мире собак. Именно представитель этой породы установил официальный рекорд продолжительности жизни – более 29 лет. Среди главных преимуществ – крепкая нервная система, сильные суставы, связки и способность хорошо адаптироваться к физическим нагрузкам.

Чихуахуа

Маленьких собак нередко считают слишком хрупкими, однако чихуахуа – приятное исключение. Их миниатюрный размер означает меньшую нагрузку на кости и суставы, а значит, медленнее износ опорно-двигательного аппарата. Именно поэтому артрозы и проблемы с позвоночником у них встречаются реже, чем у больших пород. В то же время слабым местом остаются зубы, поэтому уходу за полостью рта следует уделять особое внимание.

Ветеринары отмечают: даже собаки с самым крепким здоровьем не застрахованы от болезней, если игнорировать базовый уход. Регулярные вакцинации, защита от паразитов, качественное питание и достаточная физическая активность остаются обязательными для каждого любимца независимо от породы.

