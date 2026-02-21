Не повезло с генами: какие породы собак чаще всего болеют

Ученые из Кембриджского университета обнародовали масштабное исследование, показавшее: мода на "миле" плоскоморде (брахицефальные) собаки обрекает тысячи животных на хронические страдания и сокращенную жизнь. Если раньше основное внимание уделяли мопсам и бульдогам, то теперь в черный список попало 15 пород, в которых риск развития брахицефалического обструктивного синдрома дыхательных путей (БОАС) колеблется от очень высокого до умеренного.

БОАС – это комплекс проблем, вызванный искусственно укороченной мордой, узкими дыхательными путями, зажатыми ноздрями и чрезмерными кожными складками. Животные с такими чертами дышат тяжело, храпят, фыркают, быстро устают, плохо переносят жару и физическую нагрузку. В тяжелых случаях возникают рвота, коллапс и преждевременная смерть. Об этом пишет techno nv.

Исследование охватило 898 собак 15 пород. Ученые производили точные замеры черепа, шеи, носовых отверстий, а также оценивали дыхание после трехминутного теста с физической нагрузкой. Результаты распределились следующим образом:

Высокий риск БОАС – французский бульдог, английский бульдог, мопс, пекинес, японский хин.

– французский бульдог, английский бульдог, мопс, пекинес, японский хин. Умеренный риск – кинг-чарльз-спаниель, ши-тцу, бостон-терьер, бордоский дог, брюссельский грифон.

– кинг-чарльз-спаниель, ши-тцу, бостон-терьер, бордоский дог, брюссельский грифон. Низкий риск – боксер, аффенпинчер, стаффордширский бультерьер, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, чихуахуа.

– боксер, аффенпинчер, стаффордширский бультерьер, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, чихуахуа. Клинические признаки БОАС отсутствуют только померанский шпиц и мальтийская болонка.

Доктор Френ Томлинсон, один из авторов исследования, подчеркнула: БОАС — это наследственное состояние, которое невозможно полностью устранить даже хирургическим вмешательством или контролем веса. Операции на дыхательных путях упрощают симптомы, но не устраняют причину — экстремальное строение черепа. Поэтому благосостояние таких животных остается под серьезной угрозой.

Особенно тревожная ситуация сложилась в приютах. С 2017 года количество заброшенных брахицефалов выросло на 500%. Владельцы часто не готовы к постоянным расходам на ветеринарию, медикаменты и операции. В тяжелейших случаях ветеринары вынуждены прибегать к эвтаназии, потому что не могут облегчить страдания животного.

Эксперты призывают потенциальных владельцев и судей на выставках отказаться от поощрения экстремальных черт экстерьера: слишком короткой морды, глубоких кожных складок, выпуклых глаз, кривых конечностей. Такая форма тела делает каждое дыхание для собаки тяжелым испытанием, а жизнь — болезненной и короткой.

