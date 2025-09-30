Необычный вкус: как приготовить кетчуп из тыквы на зиму

Почему бы не отойти от традиционного томатного соуса и не уронить в рацион немного осеннего тепла? Кетчуп из тыквы – это кулинарная находка, в которой сочетаются мягкая сладость тыквы, легкая яблочная кислинка и пряный аромат специй.

Такой соус способен не только заменить привычный кетчуп, но и стать универсальной приправой к мясу, картофелю, макаронам или запеченным овощам. Его аромат наполнит дом уютом, а вкус приятно удивит даже самых требовательных гурманов. Об этом пишет ТСН.

Для приготовления понадобятся тыква (примерно 350 г), яблоки (250 г), одна луковица, 1–2 зубчика чеснока, столовая ложка томатной пасты, несколько ложек сахара, чайная ложка лимонного сока, а также соль, перец и хмели-сун.

Сначала лук и чеснок мелко нарезают и слегка обжаривают на растительном масле до золотистости. Далее добавляют нарезанную кубиками тыкву и яблоки, вливают немного воды и тушат под крышкой на малом огне, чтобы овощи и фрукты стали мягкими и хорошо сочетались. Затем в смесь вводят специи и томатную пасту, еще несколько минут прогревают, чтобы раскрылся аромат. После этого снимают массу с плиты и измельчают блендером до однородной консистенции. На финальном этапе добавляют лимонный сок, который придает свежести и одновременно помогает дольше сохранить продукт.

Готовый горячий кетчуп разливают в стерильные банки и плотно закрывают. После охлаждения соус можно хранить в холодильнике и смаковать им в любое время года.

