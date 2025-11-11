Нет дня без ветеринара: топ пород часто болеющих собак.

Многие владельцы собак не осознают, сколько на самом деле стоит содержание домашнего питомца на протяжении всей его жизни. Кроме расходов на корм, игрушки или дрессировки, значительную часть бюджета часто составляют расходы на ветеринарные услуги. Некоторые породы из-за особенностей физиологии или наследственных предрасположений требуют значительно более частых визитов к врачу.

Ветеринар, известный в TikTok как доктор Том, рассказал о трех породах, которые чаще всего имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в регулярном ветеринарном уходе. К этому перечню он отнес бассет-хаундов, золотистых ретриверов и аргентинских догов. Об этом сообщило издание Parade Pets.

По словам специалиста, бассет-хаунды склонны к ожирению, ушным инфекциям и заболеваниям спины. Их удлиненная спина и короткие лапы создают чрезмерную нагрузку на позвоночник, а длинные висячие уши часто становятся причиной воспалительных процессов.

Золотистые ретриверы, несмотря на свою популярность во всем мире, нередко страдают аллергией, кожными и ушными инфекциями. Кроме того, из-за активного разведения эти собаки имеют повышенный риск развития онкологических заболеваний — в частности, лимфомы и саркомы.

Аргентинские доги, как представители больших пород, часто испытывают проблемы со слухом, дисплазией тазобедренных суставов и хроническими воспалениями ушей. Такие болезни могут проявляться уже в молодом возрасте и нуждаются в постоянном ветеринарном контроле.

Доктор Том отмечает, что все эти состояния требуют регулярного наблюдения и своевременного лечения, ведь без должного внимания они быстро прогрессируют.

Специалисты советуют будущим владельцам собак заранее оценивать потенциальные расходы по медицинскому уходу и ответственно подходить к выбору заводчика. Следует обращать внимание на результаты генетического тестирования, не пропускать профилактические осмотры, контролировать вес животного и следить за любыми изменениями в его поведении или самочувствии. Кроме того, желательно заранее определить ветеринарную клинику для плановых визитов и контакты специалистов на случай неотложных ситуаций.

