Независимые, но любящие: топ самых упрямых пород собак

Некоторые породы собак могут стать подлинным испытанием даже для опытных владельцев. Специалисты отмечают, что независимый или упрямый характер таких любимцев не является недостатком – наоборот, при правильном воспитании они способны проявить невероятную преданность и любовь.

Ветеринары отмечают важность ранней дрессировки, социализации и терпения. Именно эти факторы помогают найти общий язык с непростыми, но очень харизматичными собаками. Об этом сообщило издание Parade Pets.

Одной из таких пород является акита — гордая, независимая и вместе с тем очень преданная. Она отлично выполняет роль охранника, однако требует четких правил и уверенного владельца. Эксперты советуют начинать обучение с детства и с первых месяцев знакомить щенка с другими животными, чтобы избежать агрессии.

Не менее характерна чау-чау — собака с роскошной шерстью и гордым нравом. Она не терпит навязчивости и нуждается в кротком, но последовательном подходе. Без ранней социализации эти животные могут быть замкнутыми и мнительными.

Такса – пример маленькой собаки с большим характером. Она умна, энергична и очень упряма, поэтому часто пытается установить собственные правила. В то же время это веселые, игривые любимцы, искренне привязывающиеся к своим хозяевам. Из-за анатомических особенностей спины им желательно избегать прыжков и лестниц.

Бигль отличается общительностью, любознательностью и громким голосом. Эти собаки любят движение, новые запахи и приключения. Без регулярной тренировки они могут стать непоседливыми, поэтому владельцам следует уделять внимание дисциплине. Бигли хорошо реагируют на поощрения, но склонны к перееданию, поэтому контроль питания обязателен.

Бультерьер – энергичная и веселая порода, которой нужно много активности. Если не направить ее энергию в правильное русло, собака может оказаться неуправляемой. Однако при условии должного воспитания бультерьер превращается в любящего, преданного и жизнерадостного друга.

