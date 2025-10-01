Нужно действовать немедленно: как понять, что ваш кот испытывает стресс и помочь животному

Коты часто производят впечатление очень спокойных и уравновешенных животных, однако на самом деле они так же подвержены стрессу и тревожности. Их дискомфорт не всегда очевиден, однако внимательный владелец может заметить тревожные сигналы в изменении поведения.

Об этом пишет Pethelpful. Одним из наиболее распространенных проявлений есть отказ пользоваться лотком. Если кот начинает мочиться или опорожняться вне его, это может быть реакцией на стресс, вызванный конфликтами с другими животными, изменениями в доме или появлением новых людей. Другим сигналом является чрезмерная вылизка — так кот пытается успокоиться, однако в результате может повредить кожу и потерять шерсть.

Также стоит обратить внимание на активность с царапанием мебели. В некоторых случаях это не просто способ обострить когти, но попытка снять напряжение. Изменения в спящем режиме тоже могут свидетельствовать о проблемах: тревожные коты спят меньше, а в состоянии депрессии, наоборот, становятся слишком пассивными. Не менее серьезным симптомом является потеря аппетита, что может привести к опасным метаболическим осложнениям.

Чтобы помочь животному справиться со стрессом, следует создать для него спокойную и безопасную среду. Кошкам важно иметь тихие места для уединения или высокие точки, откуда они будут чувствовать контроль над пространством.

