Об этом стоит знать: названо весеннее растение, которое токсично для собак и кошек

Весной владельцам домашних животных следует особенно внимательными во время прогулок, ведь вместе с потеплением появляются сезонные угрозы для здоровья питомцев. В частности, один из самых популярных весенних цветков может представлять серьезную опасность для собак и кошек.

Речь идет о Нарциссе — растении, которое часто считают символом начала весны. Ветеринарный хирург и директор организации по защите животных Дэйв Мартин предупредил, что этот цветок является токсичным для домашних любимцев. Об этом сообщает издание Express.

Специалист советует владельцам внимательно следить за животными во время прогулок и не разрешать им контактировать с нарциссами. Если такие цветы стоят в доме, то их следует размещать в местах, недоступных для животных. Даже вода в весе, где стояли нарциссы, может быть опасной — если собака или кот ее выпьет, это может привести к ухудшению самочувствия.

Особую осторожность следует проявлять владельцам собак, любящих копать землю. Наибольшая концентрация токсичных веществ содержится именно в луковицах этого растения.

В то же время нарциссы — не единственный потенциально опасный весенний цветок. По словам ветеринара, вред домашним животным могут нанести и другие распространенные растения, в частности тюльпан, подснежник, лютик и колокольчики. Если животное проглотит часть этих растений, это может вызвать отравление.

Среди возможных симптомов ветеринары называют рвоту, диарею и необычную вялость. Помимо растений весной активизируются и другие угрозы. Теплая и влажная погода создает благоприятные условия для размножения блохи, поэтому специалисты советуют заблаговременно позаботиться о профилактической обработке животных.

Также в этот период значительно активнее становятся клещи, которые часто прячутся в высокой траве или в лесистой местности. После каждой прогулки на природе ветеринары рекомендуют внимательно осматривать шерсть животного, уделяя особое внимание голове, шее и ушам, чтобы вовремя заметить паразитов и предотвратить возможные проблемы со здоровьем.

