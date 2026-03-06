Обладают самым крепким здоровьем: какие собаки редко болеют

Некоторые породы собак от природы отличаются более крепким здоровьем и реже нуждаются в регулярных визитах к ветеринару. Как объясняет ветеринарка Лиза Кан, существует по меньшей мере десять пород, которые благодаря особенностям генетики и истории селекции статистически менее подвержены различным заболеваниям.

Об этом сообщает издание Express. Специалист отмечает, что при выборе домашнего питомца люди чаще всего обращают внимание на внешний вид и характер животного. Однако состояние здоровья не менее важный фактор, ведь лечение, профилактика и регулярный уход могут потребовать значительных затрат. По словам ветеринарки, некоторые породы обладают естественной выносливостью и обычно нуждаются в меньшем медицинском вмешательстве.

Породы собак, считающихся одними из самых здоровых

Австралийская пастушья собака

Это очень выносливая рабочая порода с большим запасом энергии. Ее создавали для длительной работы со скотом, поэтому эти собаки хорошо приспособлены к активной жизни и обычно крепкое здоровье.

Бордер-колли

Одна из самых умных пород в мире. Постоянная физическая активность, трудолюбие и потребность в движении помогают таким собакам долго оставаться в хорошей физической форме.

Австралийская овчарка

Еще одна рабочая порода, известная своей выносливостью. Она сочетает эффектную внешность с густой шерстью и сильным организмом.

Сибирский хаски

Эту породу сформировали для работы в суровых холодных условиях. Хотя густая шерсть нуждается в уходе, хаски славятся природной силой и выносливостью.

Басенджи

Эти собаки известны не только хорошим здоровьем, но и уникальным устройством голосовых связок. Поэтому они почти не лают, что делает их значительно тише, чем большинство других пород.

Оконное стекло

Древняя японская порода небольшого размера с характерной "лисьей" внешностью. Благодаря сильной генетической базе эти собаки часто считаются одними из самых выносливых.

Бигль

Активная охотничья порода, исторически используемая для охоты. Постоянное движение и естественная выносливость помогают им поддерживать хорошую физическую форму.

Лабрадор-ретривер

Одна из самых популярных семейных пород в мире. Обычно лабрадоры имеют хорошее здоровье, однако нуждаются в правильном питании и регулярных физических нагрузках, чтобы избежать проблем с суставами.

Кокер-спаниель

Популярная порода среднего размера. Благодаря компактному телосложению эти собаки реже сталкиваются с некоторыми заболеваниями, но их уши нуждаются в регулярном уходе для предотвращения инфекций.

Собаки смешанных пород

Метисы часто имеют более широкое генетическое разнообразие, что снижает риск наследственных болезней. Именно поэтому многие ветеринары считают таких собак одними из самых выносливых и здоровых.

Специалисты отмечают, что даже самая крепкая порода нуждается в надлежащем уходе — правильном питании, физической активности и регулярных профилактических осмотрах у ветеринара. Именно эти факторы в значительной степени определяют здоровье и продолжительность жизни домашнего питомца.

