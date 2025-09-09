Пальчики оближешь: рецепт 'сладкого чили' с грушами на зиму

Соус "Сладкий чили с грушами" – это оригинальная домашняя консервация на зиму, сочетающая фруктовую нежность и пряную остроту. Благодаря грушам соус имеет мягкий сладковатый оттенок, а перец придает ему пикантность и насыщенный аромат. Он отлично подходит к мясу, рыбе, овощам или разным закускам и непременно удивит ваших гостей.

Об этом пишет Smakuiemo. Для приготовления нужно взять килограмм груш, полкилограмма сладкого красного перца и около 150 острого грамма (количество можно изменять в зависимости от желаемой остроты). Также добавляются 200 г сахара, столовая ложка соли без горки и 100 миллилитров 9% уксуса.

Фрукты и овощи следует подготовить: груши очистить от сердцевины и порезать кусочками, перец освободить от семян и плодоножек. В большой кастрюле все смешать вместе с сахаром, солью и уксусом, накрыть крышкой и оставить на пол часа, чтобы смесь пустила сок. Затем довести ее до кипения и проварить около десяти минут, пока ингредиенты не станут мягкими, после чего измельчить блендером до желаемой консистенции. Затем массу нужно вернуть на огонь и еще минут пятнадцать уваривать до загустения, иногда помешивая.

Готовый соус разливают в стерилизованные банки и плотно закрывают. Из указанного количества продуктов выходит примерно четыре баночки объемом 330 мл.

