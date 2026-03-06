Почему собакам не рекомендуется давать сырое мясо: ответ ветеринара

Ветеринарный хирург, специализирующийся на лечении мелких животных, Бен Симпсон-Вернон заявил, что никогда не стал бы кормить собственную собаку сырым мясом. По его словам, польза такого типа питания научно почти не подтверждена, тогда как потенциальные риски для здоровья вполне реальны.

Об этом сообщило издание Mirror. Многим владельцам собак сложно выбрать правильный рацион для своего любимца. Как и люди, животные нуждаются в сбалансированном питании, которое обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами. В то же время, некоторые популярные подходы к кормлению не всегда отвечают реальным потребностям домашних животных.

Бен Симпсон-Вернон в видео на платформе TikTok объяснил, что лично не использовал бы сырое мясо в рационе своей собаки. Он подчеркнул, что такая позиция основывается на отсутствии убедительных научных доказательств пользы и потенциальных угроз.

В частности, ветеринар обратил внимание на распространенный аргумент поклонников сырого рациона о его "естественности". По словам специалиста, это утверждение не совсем корректно, ведь современные домашние собаки значительно отличаются от своих диких предков – волков.

Возможные риски сырого корма

Исследования показывают, что сырые продукты могут содержать опасные бактерии или паразиты. Такие микроорганизмы способны представлять угрозу не только животному, но и людям. Особенно это касается случаев так называемого перекрестного заражения, например, когда бактерии попадают на кухонные поверхности или передаются через контакт с собакой после еды.

Схожую позицию озвучивает и английская благотворительная ветеринарная организация PDSA. Ее эксперты отмечают: пока нет научных доказательств того, что сырое питание полезнее качественного коммерческого корма.

Специалисты подчеркивают, что хорошее состояние шерсти, энергичность и всеобщее здоровье животного можно обеспечить благодаря правильно подобранному, сбалансированному рациону.

Как правильно выбирать корм

Ветеринары советуют учитывать несколько важных факторов: возраст собаки, ее размер, состояние здоровья и уровень физической активности. Полноценные промысловые корма разрабатываются таким образом, чтобы содержать необходимый набор витаминов, минералов и питательных веществ.

При домашнем или сыром кормлении гораздо сложнее достичь правильной пропорции всех необходимых компонентов.

Кроме того, рацион следует подбирать в соответствии с жизненным этапом животного – существуют отдельные корма для щенков, взрослых собак и пожилых любимцев. Если хозяин решает изменить тип питания, делать это нужно постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением.

Продукты, опасные для собак

Ветеринары также напоминают, что некоторые продукты могут быть токсичными для собак и даже представлять угрозу их жизни. К таким относятся:

шоколад

кофеин

виноград и изюм

лук и все его разновидности

алкоголь

орехи макадамии

продукты, содержащие ксилит (E967)

Даже небольшое количество этих веществ может вызвать серьезные проблемы со здоровьем у домашних животных, поэтому их не рекомендуется давать собакам.

