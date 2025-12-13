Прекрасно ладят: топ пород собак, которые любят детей

Выбор собаки с простым уходом – идеальный вариант для занятых хозяев. Генеральный директор Pets4Homes Аксель Лагеркранц выделил четыре породы с слабо линяющейся короткой шерстью спокойным темпераментом и низкими потребностями в активности.

Об этом пишет Daily Express. Французский бульдог и кавалер-кинг-чарльз-спаниэль – короли квартирной жизни. Короткие прогулки, минимальное расчесывание, кроткий характер – они счастливы с умеренным движением и вниманием.

Такса – компактная, неприхотливая, с короткой шерстью. Не требует интенсивных нагрузок, легко адаптируется к рутине.

Грейхаунд — к удивлению спокойный дома. После короткой пробежки сворачивается калачиком на диване. Шерсть почти не линяет, уход минимален.

Лагеркранц отмечает: даже "легкие" породы нуждаются в сбалансированном питании по размеру и активности, ежедневных прогулок, игр и регулярных визитов к ветеринару. "Режим кормления и прогулок дает собаке чувство безопасности. Следите за языком тела - это ключ к его счастью", - советует эксперт.

