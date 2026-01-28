Прячьте все: топ пород собак, которые любят грызть вещи

Эксперты назвали семь активных пород собак, чаще всего уничтожающих мебель, обувь и бытовые вещи, если не получают достаточно движения и умственных нагрузок. Специалисты отмечают: жевание – это вполне естественное поведение для собак. Она помогает им снимать напряжение, справляться со стрессом, скукой или облегчать дискомфорт во время прорезывания зубов у щенков.

Об этом пишет издание Parade Pets со ссылкой на ветеринаров Ниту Васудеван и Эйми Уорнер. По их словам, разрушительное поведение редко является проявлением "плохого характера". Чаще всего причина кроется в избытке энергии и нехватке занятий. Регулярные прогулки, тренировки, интеллектуальные игры и качественные жевательные игрушки способны существенно снизить количество поврежденных вещей в доме.

В число пород, наиболее подверженных грызению, вошли:

Немецкий дог. Большие, спокойные и дружелюбные собаки с очень сильной челюстью. Если им не хватает движения или внимания, они начинают грызть все, что попадает под лапу. Требуют больших и крепких игрушек и ежедневной активности.

Бордер-колли. Одна из самых умных и энергичных пород. Они грызут не из-за силы зубов, а из-за необходимости постоянно занимать свой мозг. Без интеллектуальных задач быстро находят развлечения среди мебели и вещей.

Лабрадор-ретривер. Активные, дружелюбные и очень любознательные собаки, имеющие естественную привычку держать предметы во рту. При отсутствии регулярных физических нагрузок эта черта может перерасти в порчу домашних вещей.

Немецкая овчарка. Рабочая и очень сообразительная порода, которой нужны как физические упражнения, так и умственные вызовы. Жевание для них часто становится способом снять напряжение или реализовать накопившуюся энергию.

Ротвейлер. Сильные и уверенные в себе собаки, нередко грызущие предметы просто ради процесса. Чтобы избежать проблем, им необходимы очень крепкие игрушки и ежедневные активные занятия.

Сибирский хаски. Чрезвычайно подвижны и выносливы, с ярко выраженным рабочим характером. Из-за недостатка нагрузки их энергия легко переходит в деструктивное поведение — даже после длительных прогулок они могут искать, что погрызть.

Боксёр. Игривые, спортивные и эмоциональные собаки. Если нет возможности тратить энергию на игры или бег, начинают "развлекаться" с домашними вещами. Большое количество игрушек и активных занятий поможет избежать вреда.

Специалисты подчеркивают: правильный уход, погрузка и внимание к потребностям собаки — ключ к спокойствию в доме и сохраненной мебели.

