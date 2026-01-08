Пушистые долгожители: топ пород собак, у которых самая длинная продолжительность жизни

Если вы хотите завести собаку, которая будет рядом не один год, следует обратить внимание на породы, известные крепким здоровьем и более длительной продолжительностью жизни. Именно такие любимцы обычно дольше сохраняют активность, эмоциональную связь с владельцем и радуют семью каждый день.

Эксперты World Animal Foundation составили перечень пород, которые считаются одними из самых выносливых и часто живут дольше других.

Австралийский скотник

Это настоящий энергичный труженик, объединяющий интеллект, физическую выносливость и преданность человеку. Средняя продолжительность жизни составляет 12-16 лет. С возрастом у этих собак возможны проблемы со зрением или суставами, однако регулярные ветеринарные осмотры и физические нагрузки дозированы помогают сохранить их подвижность. Лучше всего скотовод чувствует себя, когда имеет занятие или задание — тогда он буквально расцветает.

Ши-цу

Это спокойные и ласковые собаки-компаньоны, которые очень ценят внимание и уют. Они заслуженно пользуются репутацией долгожителей. Из-за особого строения мордочки ши-цу могут быть подвержены проблемам с дыханием и перегреву, а также заболеваниям глаз. Специалисты советуют содержать их в прохладной среде, выбирать неспешные прогулки и тщательно ухаживать за шерстью.

Папион

Маленькие, но очень умные собаки, в среднем живущие 14–16 лет. Они отличаются крепким здоровьем и сохраняют живость даже в почтенном возрасте. Папионы легко адаптируются к образу жизни хозяина, быстро учатся и тонко чувствуют эмоциональное состояние человека.

Рет-терьер

Это компактные, смелые и очень игривые собаки с продолжительностью жизни от 12 до 18 лет. Самая распространенная проблема для породы – вывих коленной чашечки, которая может менять походку. Ветеринары советуют внимательно следить за весом и не перегружать собаку скачками, чтобы уменьшить нагрузку на суставы.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Чиуахуа

Небольшие по размеру, но с ярким характером эти собаки нередко живут 14–16 лет и даже дольше. Они очень привязаны к владельцам, однако нуждаются в осторожном отношении. Чихуахуа подвержены проблемам с зубами, сердцем и лишним весом, поэтому правильное питание и регулярный уход имеют ключевое значение.

Австралийская овчарка

Активны и умны пастушьи собаки, средняя продолжительность жизни которых составляет 12-15 лет. У породы могут случаться наследственные проблемы со зрением или суставами, однако при достаточной физической и умственной активности они долго остаются игривыми, внимательными и дружественными.

Такса

Известны своим характером и голосистостью собаки, обычно живущие 12–16 лет. Из-за удлиненного хребта таксы подвержены заболеваниям спины. Специалисты советуют избегать прыжков, использовать пандусы для мебели и поддерживать нормальный вес – это значительно повышает шансы на здоровую и длительную жизнь.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!