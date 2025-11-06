Пушистые умники: топ-4 породы собак с высоким интеллектом

Если вы планируете завести собаку и ищете легко дрессированную породу, стоит обратить внимание на несколько вариантов, которые выделили ветеринары клиники Queenstown Veterinary Hospital в Мэриленде. Они назвали четыре самые умные породы, которые лучше всего поддаются обучению.

Специалисты отмечают, что бордер когда считаются настоящими интеллектуалами среди собак — их уровень умственного развития сравнивают с выпускниками престижных университетов. Об этом сообщает BestLife.

Американский клуб собаководства описывает эту породу как "умных трудоголиков", способных запоминать большое количество слов и команд. Самые счастливые бордер-когда, когда имеют ежедневные задачи. По данным Royvon Dog Training and Hotels, они демонстрируют очень высокий инстинктивный и адаптивный интеллект: новую команду могут усвоить менее чем за пять повторов, причем в 95% случаев выполняют ее правильно уже с первой попытки.

Не менее умны пудели. Они быстро учатся, умеют искать самые эффективные пути выполнения задач и прекрасно решают проблемы без лишних повторов. Эксперты называют их пушистыми инженерами, ведь эти собаки не просто послушны — они мыслят логически и часто находят собственные решения.

Еще одна порода, отличающаяся высоким уровнем понимания человека, – бельгийская овчарка. Исследование, опубликованное в журнале Nature в 2022 году, показало, что именно эти собаки лучше всех участников эксперимента понимали человеческие жесты.

А немецкая овчарка сочетает в себе интеллект, энергичность и трудолюбие. Это порода, которая легко адаптируется к новым условиям и прекрасно подвергается дрессировке, но требует постоянной занятости и умственных вызовов, чтобы оставаться уравновешенной и счастливой.

