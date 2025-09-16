С купанием проблем не будет: какие породы кошек любят воду

Не все кошки избегают воды – есть породы, которые наоборот испытывают к ней особое влечение. Они могут с увлечением играть в ванне, погружать лапы в миску или даже плавать в открытых водоемах. Такая любовь имеет глубокие исторические корни и связана с природной средой их предков.

Об этом пишет centralna.vet. Например, турецкий ван известен как "турецкий пловец". Проходя из региона у озера Ван, эти коты не просто привыкли к воде — они любят купаться и даже нырять. Их густая шерсть обладает водоотталкивающими свойствами, благодаря чему они чувствуют себя в воде комфортно.

Бенгальские коты тоже унаследовали приверженность воде от своих диких предков — азиатских леопардовых кошек. Они легко увлекаются игрой с струями воды, могут погружать лапы в фонтан или миску и даже не прочь сопровождать владельцев в бассейне.

Мейн-куны, одна из самых старых пород Северной Америки, также имеют тесную связь с водой. Есть версия, что их предки жили на кораблях и помогали морякам избавляться от грызунов. Сегодня это проявляется в спокойном отношении к влаге и желании играть в ванне.

Еще одна порода – саванна, созданная путем скрещивания домашнего кота с африканским сервалом. Она сохранила множество диких инстинктов, среди которых и интерес к воде. Активные и игривые, эти животные нередко напоминают охотников, использовавших водоемы как природную среду.

Несмотря на общее представление о нелюбви кошек к воде, турецкие ваны, бенгалы, мейн-куны и саваны являются яркими исключениями. Если в вашем доме живет один из этих пушистых "водолюбов", будьте готовы к тому, что он с радостью составит вам компанию у ванны или заинтересованно прыгнет в фонтан.

