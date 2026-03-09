С ними будет непросто: топ пород собак с плохим поведением

Собаки остаются одними из самых популярных домашних питомцев в мире. Их часто называют лучшими друзьями человека благодаря преданности, уму и способности быстро становиться частью семьи. Однако выбор соответствующей породы может быть непростым, ведь у каждой из них есть свои особенности характера и поведения.

Профессиональный кинолог Уилл Атертон в видео на платформе TikTok рассказал, какие породы собак чаще всего вызывают трудности у владельцев. Об этом сообщает РБК-Украина.

Какие породы чаще всего имеют проблемы с поведением

По словам тренера, он регулярно получает обращение от владельцев собак, которые сталкиваются с трудностями в воспитании и дрессировке. Проанализировав свой многолетний опыт работы, специалист заметил, что в таких случаях чаще всего упоминаются три породы:

Такса

Бордер-когда

Немецкая овчарка

Как пояснил Атертон, представители этих пород могут демонстрировать сложное поведение – от чрезмерной активности до трудностей с послушанием.

Почему популярные породы могут казаться "проблемными"

Впрочем, эксперт отмечает, что причина не только в особенностях характера. Отчасти такая статистика связана с высокой популярностью этих собак. Чем больше людей заводят определенную породу, тем больше обращений к ней получают специалисты по дрессировке.

Кроме того, многие владельцы не всегда учитывают природные инстинкты и потребности животных. К примеру, таксы исторически были охотничьими собаками, поэтому отличаются сильным инстинктом преследования и высоким интеллектом. Без достаточной активности и тренировок это может привести к нежелательному поведению.

Главная причина проблем с поведением

Особенно это касается энергичных пород, таких как бордер-коли. Эти собаки нуждаются в большом количестве физических упражнений и умственных задач. Если животное не получает достаточной нагрузки, оно быстро начинает скучать.

В результате это может проявляться в порче вещей, чрезмерном лаянии, гиперактивности или других проблемах с поведением.

Специалисты отмечают: большинство поведенческих трудностей можно избежать, если правильно выбрать породу в соответствии со своим образом жизни, обеспечить собаке достаточную активность и уделять время воспитанию и дрессировке.

