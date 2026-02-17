С ними следует быть осторожным: топ пород часто кусающихся собак.

Ветеринар призвал будущих владельцев собак не выбирать животное только по внешности, а прежде всего учитывать особенности его характера и поведения. По его словам, игнорирование темперамента породы может привести к непредсказуемым ситуациям.

Об этом сообщило издание Express. В видео, опубликованном в TikTok, ветеринар Амир Анвар рассказал о собственном профессиональном опыте и назвал две породы, с которыми, по его наблюдениям, чаще всего случались случаи укусов — чихуахуа и чау-чау.

Он отметил, что именно чау-чау нередко вводят людей в заблуждение: из-за милого и пушистого вида их воспринимают как спокойных собак, хотя на практике эта порода может носить непростой характер. По словам врача, ветеринары обычно обращаются с такими собаками особенно осторожно.

В комментариях под видео пользователи высказали разные мнения. Часть поддержала позицию специалиста, а другие заметили, что любая порода может укусить при определенных условиях.

Некоторые поделились собственным опытом: одни рассказывали о хорошо социализированных и послушных чау-чау, чьи владельцы уделяли много времени воспитанию, другие утверждали, что им не попадались спокойные представители этой породы. Отдельные пользователи также предположили, что в список "сложных" могли бы войти и таксы.

В то же время следует учитывать, что речь идет о личных наблюдениях конкретного ветеринара. Другие специалисты и владельцы собак могут иметь другое мнение.

Читайте также: Стресс у собаки: кинолог рассказал, как помочь вашему любимцу успокоиться

Эксперты подчеркивают: способность укусить не зависит исключительно от породы. Любая собака – независимо от размера или возраста – может проявить агрессию, если испытывает страх, боль или угрозу. Уменьшить риск помогают ранняя социализация, последовательное дрессирование и уважение к личным границам животного, особенно при контакте с детьми.

Специалисты советуют ответственно подходить к выбору домашнего питомца, заранее изучать особенности породы и готовы инвестировать время в воспитание. Это залог безопасности людей и гармоничной жизни самого животного.

Напомним, мы уже писали, можно ли кормить домашних питомцев только сухим кормом.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!