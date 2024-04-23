Самые надежные подержанные автомобили в Украине: специалисты назвали марки, которые действительно редко ломаются

Вторичный автомобильный рынок в Украине остается популярным уже несколько лет. Многочисленные доступные по цене машины с пробегом привлекают покупателей, хотя существует шанс приобрести модель, которая не оправдает ожиданий. Тем не менее, подобранные авто славятся своей надежностью и редко нуждаются в ремонте.

Издание OBOZ.ua подобрало лучшие варианты среди подержанных автомобилей. Эти машины гарантированно не подведут. Однако, ключевым является выбор авто в отличном состоянии, также важно не жалеть средств на его дальнейшее обслуживание. Спешите, ведь со временем такие модели могут исчезнуть с рынка.

Список самых надежных подержанных автомобилей:

Honda Jazz;

Chevrolet Lacetti;

Toyota Hilux;

Hyundai Accent;

Suzuki Jimny;

Honda CR-V;

Toyota RAV4;

Toyota Yaris.

Читайте также: Лучшие б/у универсалы на рынке Украины

Honda Jazz

Автомобиль, выпущенный в предыдущие годы, заслуживает внимания благодаря своей надежности. Эксперты и владельцы ценят эту модель за ее долговечность и минимальные претензии. Если вы найдете хорошую машину - ни в коем случае не рекомендуем экономить на обслуживании.

Chevrolet Lacetti

С 2002 года этот автомобиль изготовили миллионными тиражами. Лучшие варианты быстро раскупают, но на рынке они остаются доступными. Этот автомобиль славится своей надежностью, несложной конструкцией, дешевизной запчастей и просторным интерьером, что обеспечило ему популярность среди покупателей.

Toyota Hilux

Этот пикап производства Японии известен своей выносливостью во всех поколениях. Конечно, тщательный уход может продлить его службу, но Hilux известен тем, что выдерживает даже самые сложные условия эксплуатации.

Читайте также: Названы топ-10 экономичных машин

Hyundai Accent

Accent, который когда-то был лидером продаж, до сих пор остается в центре внимания на вторичном рынке. Благодаря большому количеству предложений до 5000 долларов, высокой надежности и комфорту, модель не теряет своей актуальности.

Suzuki Jimny

Этот компактный японский внедорожник отличается своей надежностью. Его отличные внедорожные характеристики привлекают любителей приключений, а малые размеры делают его идеальным выбором для использования в городе.

Honda CR-V

Этот кроссовер считается очень надежным, особенно модели, выпущенные с 2012 по 2018 год с бензиновыми двигателями. Стоит обратить внимание на состояние кондиционера и трансмиссии, но в целом автомобиль предлагает комфорт и практичность для любой семьи.

Читайте также: Названы топ-10 самых популярных моделей новых авто в Украине

Toyota RAV4

Этот кроссовер часто выбирают в качестве альтернативы Honda CR-V. Выбор между ними обычно зависит от личных предпочтений, а не от надежности.

Toyota Yaris

Эта модель обладает большим количеством положительных отзывов от владельцев. Автомобиль известен своей надежностью, особенно при аккуратном использовании. Хотя количество хороших вариантов на рынке стремительно уменьшается, модель все еще имеет значительный запас прочности.

Напомним, ранее были названы самые популярные модели авто из США.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !