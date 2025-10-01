Сэкономьте на отоплении: простой осенний лайфхак, который занимает 5 минут

Элементарную очистку радиаторов часто пропускают, хотя именно она гарантирует эффективную работу системы отопления и помогает избежать лишних затрат. Подготовить батареи к отопительному сезону советуют именно сейчас, в начале осени.

Хотя сентябрь и октябрь начинаются тёплыми, холод не за горами, и тепло включают в зависимости от температуры воздуха, а не по календарю. Когда среднесуточная температура держится на уровне +8…+10 °C несколько дней, подача тепла в дома происходит быстро, так что подготовиться заранее будет гораздо проще, пишет ТСН.

Как чистка батарей влияет на здоровье и бюджет

Для здоровья. Накопившаяся на радиаторах пыль вместе с первым теплым потоком воздух поднимается в комнату. Вместе с ним распространяются аллергены, пылевые клещи и пыльца. Это может усугубить самочувствие людей с астмой, сезонными аллергиями или слабым иммунитетом, особенно детей.

Для домашнего бюджета. Загрязненные батареи хуже отдают тепло, ведь пыль и грязь работают как естественная изоляция. Из-за этого комнаты прогреваются медленнее, тратится больше энергии, а вместе с ней растут счета за отопление.

Как быстро и легко почистить батареи

Это совсем не сложно и занимает всего несколько минут:

Протрите наружную поверхность сухой или слегка влажной микрофибровой салфеткой, которая собирает пыль, не царапая краску.

Чтобы убрать пыль изнутри радиатора, можно использовать обычный фен: сильный поток воздуха вытеснит грязь вниз, после чего его легко убрать пылесосом.

Для удобства под батарею можно подложить пакет, чтобы мусор собрался в нем, и пол остался чистым.

Никаких дорогих средств или специальных щеток не требуется. Лишь несколько минут – и дома будет чистый воздух, а зимой вы заметите экономию на отоплении.

