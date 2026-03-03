Спокойны и взвешены: топ пород собак, у которых практически отсутствует охотничий инстинкт

Если вы задумываетесь о собаке в семье, где уже есть маленькие дети, кот или другие мелкие животные, следует обратить внимание на уровень охотничьего инстинкта будущего любимца. Именно эта черта определяет, насколько собака склонна преследовать движущиеся объекты, резко реагировать на раздражители или проявлять чрезмерную возбудимость.

Охотничий инстинкт – это естественное стремление собаки гнаться за добычей. Его может спровоцировать белка в парке, птица или даже ребенок, активно бегающий по квартире или по двору. Об этом пишет РБК.

Породы с низким уровнем такого инстинкта обычно более уравновешены, реже срываются с места из-за постороннего движения и лучше концентрируются на владельце. Это уменьшает риск опасных ситуаций во время прогулок и упрощает процесс обучения, особенно для неопытных хозяев.

Кроме того, такие собаки хорошо адаптируются к разным условиям – могут комфортно жить как в городской квартире, так и в частном доме, если получают достаточное внимание и умеренную физическую активность.

Породы с низким охотничьим инстинктом

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Небольшой пес-компаньон с кротким и уравновешенным характером. Хорошо ладит с детьми, обожает быть рядом с семьей и легко приспосабливается к ритму хозяев.

Мальтезе

Старинная порода с белой шелковистой шерстью. Обладают минимальным охотничьим инстинктом, отданы семье и хорошо поддаются обучению с помощью положительного подкрепления.

Бишон фризе

Жизнерадостные и сообразительные собаки с характерной пушистой шерстью. Легко адаптируются к семейной жизни, дружелюбны к детям и домашним животным.

Большая пиренейская собака

Несмотря на большие размеры, это спокойная и терпеливая собака. Породу выводили для охраны скота без излишней агрессии, поэтому она обычно хорошо относится к детям и мелким животным.

Папильон

Маленькая, но энергичная и очень умная порода. Любит активность, быстро усваивает команды и редко демонстрирует склонность к преследованию.

Померанский шпиц

Компактный пушистый пес, который сильно привязывается к владельцу. При надлежащем воспитании демонстрирует уравновешенный характер и хорошо себя чувствует в семье.

Сенбернар

Большая и добродушная собака, известная терпеливым отношением к детям. Нуждается в регулярных, но не слишком интенсивных прогулках.

Мопс

Классический домашний компаньон, почти не проявляющий интереса к преследованию мелких животных. Мопсы любят покой, внимание и близкий контакт с хозяином, однако плохо переносят жару из-за особенностей строения морды.

Выбирая породу важно учитывать не только уровень охотничьего инстинкта, но и темперамент, потребность в движении и возможности семьи обеспечить надлежащий уход. Это поможет создать гармоничные условия, как для собаки, так и для всех членов семьи.

