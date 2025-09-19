Три дня и вкусня готова: рецепт домашней квашеной капусты на зиму

Как только вспомнишь о квашеной капусте – сразу возникает аппетит. Хрустящая, сочная, с приятной кислинкой и легкой сладковатой нотой, она отлично подходит и как самостоятельная закуска, и как дополнение к гарнирам или мясу. К тому же, этот продукт является базой для многих любимых блюд – от борща до пирожков и наваристых супов.

Об этом пишет 0342. Данная версия квашеной капусты отличается простотой: всего несколько ингредиентов, теплая вода – и уже через сутки можно пробовать, а через три дня капуста приобретет насыщенный, гармоничный вкус.

Ингредиенты для 3-литровой банки:

капуста – 1,5 кг

морковь – 0,5 кг

лавровый лист – 2 шт.

перец душистый горошком – 5–7 шт.

перец черный горошком – 3–4 шт.

вода (теплая) – 0,7 л

соль – 2 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

Как приготовить: Измельчите капусту с помощью шинковки, морковь натрите на крупной терке и смешайте их в миске, не слишком мяв, чтобы сохранить хрусткость. В отдельной посуде растворите в теплой воде соль и сахар, добавьте лавровые листья и перец. Плотно уложите овощи в банку, заливая рассолом, и прикройте крышкой. Банку следует поставить в миску, чтобы сок не вытекал на стол.

Секрет успеха: в течение трех дней прокалывайте капусту деревянной палочкой или вилкой до дна, чтобы выходили газы. Это обеспечит чистый, свежий вкус без горечи.

Через три дня вы получите идеально хрустящую, ароматную квашеную капусту, которую удобно хранить в холодильнике.

