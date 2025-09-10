В ресторане такого не попробуешь: рецепт томатного соуса с базиликом на зиму

Рецепт острого томатного соуса с базиликом на зиму – отличный способ сохранить летние вкусы до холодов. В нем смешиваются сочные помидоры, пряный аромат базилика и пикантность чеснока, создавая насыщенный и универсальный соус.

Об этом пишет Informator. Для приготовления вам понадобится 2 кг спелых томатов, 1 стакан сахара, 5 зубчиков чеснока, пучок свежего базилика, пол стакана подсолнечного масла, соль и перец по вкусу.

Ингредиенты:

Помидоры нарежьте кусочками и вместе с чесноком пропустите через мясорубку. Получившуюся массу перелейте в кастрюлю и доведите до кипения. Варите около 7 минут, постоянно помешивая, после чего добавьте сахар, соль и перец. Базилик мелко нашинкуйте, всыпьте в соус и влейте масло. Тушите еще 15 минут на среднем огне.

Горячий соус разлейте в стерилизованные банки (3–4 по 0,5 л), закройте плотно крышками и оставьте охлаждаться под одеялом.

