Чтобы спасти человека, необязательно быть врачом: доказано баскетболистом
Событие на фотографии произошло в августе 1982 года.
Во время бейсбольного матча мяч попал в голову четырехлетнему мальчику.
Игрок Джим Райс мгновенно понял, что врачам понадобится слишком много времени, чтобы пробиться через толпу и добраться до ребенка, поэтому прыгнул на трибуны и схватил мальчика.
Он аккуратно усадил ребенка на поле рядом с тренерской лоджией, где медицинская команда Red Sox начала оказывать первую помощь.
Когда мальчика доставили в больницу через 30 минут, врачи отметили, что своевременные действия Джима спасли жизнь ребенку.
Посещая мальчика в больнице и понимая, что его семья испытывает финансовые трудности, игрок оплатил счета за лечение молодого фаната.
Вывод: чтобы спасти человека, необязательно быть врачом.