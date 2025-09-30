Ленивые голубцы: просто, быстро и вкусно
Вместе с Викторией Викторовной показываем, как сделать все просто и вкусно. Записывайте рецепт:
Ингредиенты:
• Капуста;
• Масло;
• Соль, молотый перец, паприка;
• Фарш;
• Лук;
• Помидоры;
• Грибы;
• Сыр.
Способ приготовления:
1. Капусту нарезаем кольцами, смазываем растительным маслом и посыпаем специями.
2. В фарш добавляем специи и измельченный лук, перемешиваем. Выкладываем на капустные стейки.
3. Сверху кладем тонкие слайсы грибов и помидоров.
4. Отправляем в духовку на 25 мин.
5. Вынимаем, посыпаем натертым сыром и немного поливаем растительным маслом. Снова в духовку – до готовности.