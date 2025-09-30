Ленивые голубцы: просто, быстро и вкусно

Вместе с Викторией Викторовной показываем, как сделать все просто и вкусно. Записывайте рецепт:

Ингредиенты:

• Капуста;

• Масло;

• Соль, молотый перец, паприка;

• Фарш;

• Лук;

• Помидоры;

• Грибы;

• Сыр.

Способ приготовления:

1. Капусту нарезаем кольцами, смазываем растительным маслом и посыпаем специями.

2. В фарш добавляем специи и измельченный лук, перемешиваем. Выкладываем на капустные стейки.

3. Сверху кладем тонкие слайсы грибов и помидоров.

4. Отправляем в духовку на 25 мин.

5. Вынимаем, посыпаем натертым сыром и немного поливаем растительным маслом. Снова в духовку – до готовности.