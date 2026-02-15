Мясо по-французски: секреты запекания

Блюдо, которое французы не знают, но нам оно знакомо с детства.

Когда холодно, очень хочется этого ароматного картофеля с мясом и сыром. На этот раз я выбрал курицу – бедро, чтобы было сочнее, – и мультипечь.

Нам понадобится:

~550 г очищенного картофеля

~80 г майонеза

~50 г сметаны

Мускатный орех, соль

~150 г лука

3–4 окорочка без косточки

Копченая паприка и черный перец

2 томаты

Сухой чеснок

120–140 г твердого сыра

очищенный картофель нарезаю тоненькими кружочками, смазываю майонезом со сметаной, солю, добавляю мускатный орешек и запекаю 15 минут в режиме Roast – это 180°С, периодически перемешивая содержимое чаши, чтобы картофель равномерно готовился.

тоненько нарезаю лук, подсаливаю и слегка смазываю маслом, выкладываю его в мультипечь поверх картофеля и готовлю 20 мин. Не забывайте перемешивать! Результат – почти готовый картофель с луком.

отбиваю окорочка без косточки и кожи, солю, перчу, посыпаю копченой паприкой, добавляю немного майонеза. Выкладываю в мультипечь и готовлю 7–8 мин с одной стороны и 10 – с другой.

тоненько режу томаты, выкладываю поверх мяса, добавляю немного соли и сухой чеснок (можно прогреть томаты 5 мин), а можно затереть сыром и готовить 12+ мин к румяной корочке.

Готово и вкусно!!!

(Майонез готовил сам. На 1 желток – 170 г масла)

Кстати, это блюдо можно готовить и в простой духовке. Единственный минус: духовка значительно больше тянет электроэнергии.

А каковы ваши секреты запеченного мяса? Поделитесь, интересно сравнить!

Обнял.