Невероятно красивый тарт: что приготовить в сезон овощей
Сезон овощей в разгаре, а значит – время для ярких, легких и вкусных экспериментов на кухне!
Основа:
• Мука – 280 г;
• Сливочное масло – 120 г;
• Соль – 1 ч. л.;
• Сахар – 1 ч. л.;
• Яйцо – 1 шт;
• Холодная вода – при необходимости.
Начинка:
• Морковь;
• Кабачок;
• Цуккини;
• Яйца – 2 шт;
• Сливки – 150 мл;
• Сыр твердый – 150 г;
• Соль, перец;
• Масло;
• Приправы по вкусу.
Способ приготовления:
1. Смешайте муку, масло, сахар и соль. Перетрите в крошку. Добавьте яйцо, замесите тесто, при необходимости немного холодной воды.
2. Заверните в пленку и оставьте в холодильнике на 20 минут.
3. Форму застелите пергаментом, выложите раскатанное тесто, проколите вилкой.
4. Выпекайте основание 15 минут при 190 °C.
5. Морковь, кабачок и цуккини нарежьте тонкими слайсами. Замаринуйте с растительным маслом, солью и перцем.
6. Для соуса смешайте сливки, яйца и тертый творог. Выложите его на основание.
7. Сложите овощи спиралью, смажьте растительным маслом.
8. Выпекайте еще 50 минут при 190 °C.