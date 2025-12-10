Нежная треска в горчичном соусе

Иногда нужно приготовить что-то очень быстро, потому что знаешь, что свет может исчезнуть в любую минуту. Это блюдо как раз из спасающих.

Ингредиенты:

• Кабачок – 1 шт (≈200 г); • Морковь – 1 шт (≈100 г); • Филе щепы – 400–500 г; • Помидоры черри – 150 г; • Оливковое масло – 1–2 ст. л.

Для соуса:

• Горчица дижонская – 1 ст. л.;• Горчица мягкая - 1 ст. л.; • Чеснок измельченный – 2 зубца; • Оливковое масло – 1 ст. л.; • соль – щепотка; • укроп – 1 ст. л. измельченного.

Способ приготовления

1. Соус: смешайте оба вида горчицы, чеснок, соль, оливковое масло и укроп. Форма: составьте пергамент, как на видео, чтобы образовалась форма в виде лодки для запекания.3. 4. Нарежьте кабачок и морковь тонкими слайсами, выложите в форму, посолите и поперчите. Добавьте сверху филе щепы, тоже приправьте и слегка полейте оливковым маслом. Выложите соус, добавьте помидоры черри по бокам.6. Запекайте в аэрогриле или духовке до готовности (примерно 15-20 мин в зависимости от толщины рыбы).