Паста за 10 минут: когда нет времени на приготовление пищи
Сейчас такой период, когда нет возможности часами стоять на кухне. Но сложные времена – не повод отказывать себе во вкусной еде.
Эта сочная паста с курицей — рецепт-спаситель, потому что готовится очень быстро и легко. 👌
Ингредиенты:
• Отварная паста — 300 г;
• Куриное филе – 250 г;
• Паприка – 1 ч.л;
• Чили хлопья – 1 ч.л;
• Итальянские травы – 1 ч.л;
• Лук репчатый – 1 шт;
• Чеснок – 1 зубчик;
• Томаты черри – 100 г;
• Вода – 50 мл;
• Томатная паста — 1 ч.л;
• Сливки 20% - 100 мл;
• Соль;
• Перец молотый;
• Пармезан – 40 г.
Способ приготовления:
1. В разогретую сковороду с оливковым маслом добавить куриное филе, нарезанное кубиком, а также паприку, чили, итальянские травы. Обжарить.
2. Добавить измельченный лук и чеснок.
3. Добавить томаты черри, разрезанные пополам, воду, томатную пасту, сливки, соль и перец. Перемешать.
4. Добавить пармезан и готовую пасту.
5. Подавать с измельченным базиликом.