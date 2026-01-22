Паста за 10 минут: когда нет времени на приготовление пищи

Сейчас такой период, когда нет возможности часами стоять на кухне. Но сложные времена – не повод отказывать себе во вкусной еде.

Эта сочная паста с курицей — рецепт-спаситель, потому что готовится очень быстро и легко. 👌

Ингредиенты:

• Отварная паста — 300 г;

• Куриное филе – 250 г;

• Паприка – 1 ч.л;

• Чили хлопья – 1 ч.л;

• Итальянские травы – 1 ч.л;

• Лук репчатый – 1 шт;

• Чеснок – 1 зубчик;

• Томаты черри – 100 г;

• Вода – 50 мл;

• Томатная паста — 1 ч.л;

• Сливки 20% - 100 мл;

• Соль;

• Перец молотый;

• Пармезан – 40 г.

Способ приготовления:

1. В разогретую сковороду с оливковым маслом добавить куриное филе, нарезанное кубиком, а также паприку, чили, итальянские травы. Обжарить.

2. Добавить измельченный лук и чеснок.

3. Добавить томаты черри, разрезанные пополам, воду, томатную пасту, сливки, соль и перец. Перемешать.

4. Добавить пармезан и готовую пасту.

5. Подавать с измельченным базиликом.