Полезный салат для тех, кто считает калории

Важно следить за своей формой, особенно в рождественский период с типичными блюдами

Ингредиенты (на 4 порции):

• Цуккини - 3 шт (кружками ~0,5 см)

• Помидоры черри – 150 г (нарезать на 3 части)

• Базилик – 10–12 листков

• Буррата — 1 большой шарик

Заправка:

• Оливковое масло – 3 ст. л.

• Белый винный уксус – 2 ст. л.

• Дижонская горчица – ½ ч. л.

• Мед – 2 ч. л.

• Базилик – 6–8 листков

• Соль, перец - по вкусу

Способ приготовления:

1. Обжарьте цуккини.

На гриле или сковороде по 2-3 мин с каждой стороны - до легких поджаренных полосок.

2. Приготовьте заправку.

Добавьте все ингредиенты в банку, встряхните до однородности.

3. Соберите салат.

Выложите цуккини, сверху – помидоры и базилик. Полейте заправкой.

4. Добавьте буррату.

Выложите сверху, надрежьте, чтобы нежная серединка растеклась.

5. Завершите блюдо ложкой заправки и черным перцем.

