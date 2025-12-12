Рождественский калач с орехами: праздничный рецепт

Создаю праздничный список рецептов.

Колач – от слова "круг".

Он всегда имеет отверстие посередине и формируется из переплетенного теста – символ долгой жизни. Ароматный, нежный, рыхлый и сладкий – именно таковой я люблю свою выпечку.

Я брал сковороду 28 см

Тесто:

300г молока

25г свежих дрожжей Духмяна Хата

100г сахара

1 яйцо

525-550г сильная мука

(Зернари Селект, или с белком 13+%)

50г масла 82.5%

Начинка:

150 сахара

10г ванильного сахара

100г лесного ореха

100г грецкого ореха

250 г клюквы

35 г коньяк

Цедра 1 апельсина

Сироп для пропитки

75г сахара

60г воды

можно добавить цедру цитрусовых

прежде всего за пару дней или хоть на ночь замачиваю клюкву (или изюм, вишню или цукаты) в коньяке (бренди, виски) в любой емкости с плотной крышкой

в теплом молоке растворяю сахар, яйцо и свежие дрожжи, даю постоять 10-15 мин, добавляю муку и соль и замешиваю тесто.

Накрываю полотенцем на 30 мин и вмешиваю мягкое масло.

тесто должно быть достаточно нежным и может едва липнуть к рукам.

Мука здесь важна, но главное не делать тесто тугим!

Даю ему подойти в теплом месте, накрыл полотенцем или пленкой примерно час, чтобы хорошо подошло.

отдельно топлю на сковороде сахар к светлой карамели, добавляю орехи и прогреваю смесь к хорошей карамели. Выкладываю на пергамент и охлаждаю. Потом кутером все измельчаю в ореховую пасту!

тесто тоненько валкую, на него намащу пасту из орехов и выкладываю замоченную клюкву. Натираю цедру апельсина, сворачиваю все в рулет, разрезаю его по середине вдоль, и красиво закручиваю тесто "косичкой", потом объединяю в круг в емкости или на сковороде. Внутрь ставлю чашку, чтобы осталось отверстие для свечи. Даю хорошо подойти в 2.5-3 раза.

выпекаю при 175 градусах с конвекцией примерно 30-35 минут!

как Колач готов сразу горячим смазываю его сиропом (сахар доведен до кипения с водой)

Так он будет и сочный, и глянцевый.

Да еще вкуснее.