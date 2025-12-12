Рождественский калач с орехами: праздничный рецепт
Создаю праздничный список рецептов.
Колач – от слова "круг".
Он всегда имеет отверстие посередине и формируется из переплетенного теста – символ долгой жизни. Ароматный, нежный, рыхлый и сладкий – именно таковой я люблю свою выпечку.
Я брал сковороду 28 см
Тесто:
300г молока
25г свежих дрожжей Духмяна Хата
100г сахара
1 яйцо
525-550г сильная мука
(Зернари Селект, или с белком 13+%)
50г масла 82.5%
Начинка:
150 сахара
10г ванильного сахара
100г лесного ореха
100г грецкого ореха
250 г клюквы
35 г коньяк
Цедра 1 апельсина
Сироп для пропитки
75г сахара
60г воды
можно добавить цедру цитрусовых
прежде всего за пару дней или хоть на ночь замачиваю клюкву (или изюм, вишню или цукаты) в коньяке (бренди, виски) в любой емкости с плотной крышкой
в теплом молоке растворяю сахар, яйцо и свежие дрожжи, даю постоять 10-15 мин, добавляю муку и соль и замешиваю тесто.
Накрываю полотенцем на 30 мин и вмешиваю мягкое масло.
тесто должно быть достаточно нежным и может едва липнуть к рукам.
Мука здесь важна, но главное не делать тесто тугим!
Даю ему подойти в теплом месте, накрыл полотенцем или пленкой примерно час, чтобы хорошо подошло.
отдельно топлю на сковороде сахар к светлой карамели, добавляю орехи и прогреваю смесь к хорошей карамели. Выкладываю на пергамент и охлаждаю. Потом кутером все измельчаю в ореховую пасту!
тесто тоненько валкую, на него намащу пасту из орехов и выкладываю замоченную клюкву. Натираю цедру апельсина, сворачиваю все в рулет, разрезаю его по середине вдоль, и красиво закручиваю тесто "косичкой", потом объединяю в круг в емкости или на сковороде. Внутрь ставлю чашку, чтобы осталось отверстие для свечи. Даю хорошо подойти в 2.5-3 раза.
выпекаю при 175 градусах с конвекцией примерно 30-35 минут!
как Колач готов сразу горячим смазываю его сиропом (сахар доведен до кипения с водой)
Так он будет и сочный, и глянцевый.
Да еще вкуснее.