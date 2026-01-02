Сосиски в тесте: идеальный перекус
Ловите идеальный вариант для быстрого перекуса или обеда, который обожают и взрослые, и дети.
Ингредиенты (на 8 шт):
• Говяжьи сосиски — 8 шт.
• Готовое слоеное тесто — 1,5 листа (примерно 750–800 г)
• Бекон – 8 длинных полосок
• Яйцо – 1 шт (для смазки)
Приготовление:
1. Каждую сосиску оберните полоской бекона. Это придаст особую сочность.
2. Слоеное тесто нарежьте на широкие полоски и заверните в них наши сосиски в беконе (как на видео)
3. Смажьте тесто взбитым яйцом, чтобы получить аппетитную золотистую корочку.
4. Отправляйте в разогретую до 190°C духовку на 20–25 минут.
Такая быстрая и вкусная закуска точно исчезнет со стола в считанные минуты.