Сосиски в тесте: идеальный перекус

Ловите идеальный вариант для быстрого перекуса или обеда, который обожают и взрослые, и дети.

Ингредиенты (на 8 шт):

• Говяжьи сосиски — 8 шт.

• Готовое слоеное тесто — 1,5 листа (примерно 750–800 г)

• Бекон – 8 длинных полосок

• Яйцо – 1 шт (для смазки)

Приготовление:

1. Каждую сосиску оберните полоской бекона. Это придаст особую сочность.

2. Слоеное тесто нарежьте на широкие полоски и заверните в них наши сосиски в беконе (как на видео)

3. Смажьте тесто взбитым яйцом, чтобы получить аппетитную золотистую корочку.

4. Отправляйте в разогретую до 190°C духовку на 20–25 минут.

Такая быстрая и вкусная закуска точно исчезнет со стола в считанные минуты.