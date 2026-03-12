Тирамису: самый любимый рецепт
Один из моих любимых рецептов – простой и классический вкус, который можно сделать еще более изысканным. К примеру, добавив фисташковую пасту. Вы удивитесь, как это вкусно!
А еще делюсь одним лайфхаком.
В крем я добавляю свежемолотый кофе – и он приобретает этот невероятный аромат. Действительно вау!
На 1,2 кг:
200 г печенья савоярди
215 мл кофе американо
50 мл амарето
5 желтков
75 г сахара
500 г маскарпоне
200 г сливок
1 ч. л. молотого кофе
Хорошо выбираю свежие целые яйца, дезинфицирую их и отделяю желтки от белков.
Желтки взбиваю с сахаром в хорошую пену, добавляю холодный маскарпоне и молотый кофе и легонько взбиваю, чтобы смесь стала плотнее. Далее добавляю отдельно взбитые сливки и осторожно перемешиваю.
Отдельно готовлю кофе. Должен быть средненасыщенный вкус, как американо или фильтр. Вливаю в кофе ликер амарето. Нужен именно он, потому что он делает этот узнаваемый вкус.
Беру форму (у меня на двойную закладку 34×22 см). Окунаю савоярди в кофе. Смотрите, чтобы он хорошо впитывал кофе, но не полностью размокал, и выкладываю в форму.
Наверх выкладываю половину крема.
Далее снова слой хорошо пропитанных палочек савоярди.
Сверху – вторую половину крема.
Я полил через кондитерский мешок, потому что так красиво, но можно просто выкладывать ровным слоем.
Даю схватиться в холодильнике на пару часов и перед подачей посыпаю ароматным какао.
Приятного аппетита, мои дорогие.